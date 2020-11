Os reis da velocidade: os 10 ases das motos que dominaram o Mundial de motociclismo

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

A poucos dias de o Mundial de MotoGP voltar a Portugal, recordamos as grandes figuras que, ao longo das últimas décadas, fizeram a história da categoria rainha do motociclismo. Numa época atípica, marcada pela pandemia de Covid-19 e também pela ‘ausência’ de Marc Márquez – uma queda impediu o espanhol de cimentar o estatuto de dominador da última década –, este ano haverá um campeão inédito (Joan Mir até pode festejar hoje em Valência). Longe dessa discussão está Valentino Rossi, que se mantém no pelotão aos 41 anos e cuja carreira de sucesso justificaria igualmente a entrada no topo desta lista. Mas o carismático italiano acaba batido pelo compatriota Giacomo Agostini, que continua a ser o piloto com mais títulos mundiais.