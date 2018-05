Os três jogadores da equipa B que vão mostrar-se na pré-temporada do Sporting

Tal como tem sido apanágio nos trabalhos de pré-temporada do Sporting, esta é a oportunidade para os jovens valores nas fileiras dos leões poderem-se mostrar. Nesse sentido, e de acordo com informações recolhidas por Record, os responsáveis planeiam premiar a boa época de três jovens da equipa B com a subida ao plantel principal durante a pré-época.