Os três jogadores do Chelsea que o Barcelona quer contratar: um deles já em janeiro

O Barcelona está interessado em três jogadores do Chelsea, segundo o 'Mundo Deportivo', e um deles pode chegar já em janeiro por empréstimo. Trata-se de Christian Pulisic, que tem perdido espaço no emblema londrino. César Azpilicueta e Antonio Rüdiger terminam contrato com os blues em junho e podem também rumar à Catalunha no início do próximo verão e a custo zero.