A Met Gala voltou e contou com a presença de personalidades do desporto que se juntaram a grandes nomes de outras indústrias para celebrar a moda. Roger Federer, Serena Williams, Russell Westbrook, Daniel Ricciardo, entre outros atletas viajaram até Nova Iorque para mostrar ao mundo os seus 'looks'. (Imagens: Reuters, Instagram, Getty Images)