O FC Porto regressou esta manhã à Invicta depois de ter pernoitado na capital espanhola após a derrota com o At. Madrid (2-1) . Na saída do aeroporto, Sérgio Conceição foi o primeiro a dirigir-se ao autocarro, seguido de Pepe. Destaque para Otávio, que durante o jogos a Liga dos Campeões, fraturou duas costelas

Otávio não esconde incómodo com lesão no regresso à Invicta: as imagens da chegada do FC Porto