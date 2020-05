P. Ferreira mostra como preparou o Estádio Capital do Móvel para o regresso da Liga

O P. Ferreira divulgou, esta terça-feira, várias imagens que mostram o trabalho feito pelos responsáveis dos castores no sentido de preparar o Estádio Capital do Móvel para o regresso da competição, após a interrupção devido à pandemia da Covid-19. "O Estádio Capital do Móvel já está adaptado para o regresso da competição", refere a publicação dos pacenses no Facebook. Nesta altura, note-se, ainda não é certo que este seja um dos palcos na reta final do campeonato. [Fotos: FC Paços de Ferreira]