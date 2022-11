Pablo Mari esteve nas bancadas do Monza-Verona quase duas semanas depois de ser esfaqueado

Quase duas semanas depois de ser esfaqueado em Milão , num centro comercial, e de ter sido operado com sucesso para reparar dois músculos, Pablo Mari voltou a aparecer em público este domingo, ainda que com várias proteções. O central espanhol marcou presença no Monza-Verona, que a sua equipa, a da casa, acabou por vencer por 2-0. (: Lusa/EPA)