Pablo Sarabia já realizou o primeiro treino como jogador do Wolverhampton

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Pablo Sarabia subiu esta quarta-feira ao relvado onde realizou a primeira sessão de treinos como jogador do Wolverhampton, um dia depois da eliminação da equipa na Taça de Inglaterra aos 'pés' do Liverpool. O internacional espanhol realizou primeiramente alguns trabalhos no ginásio e depois subiu ao relvado, sempre acompanhado por um preparador físico. [Imagens: Wolverhampton]