Palco da final do Mundial'2018 encheu para um comício de Vladimir Putin

Cerca de 80 mil pessoas lotaram esta sexta-feira o Estádio Luzhniki, em Moscovo - palco da final do Mundial'2018 -, para assistirem ao vivo a um comício de Vladimir Putin, no âmbito do oitavo aniversário da anexação da Crimeia. De referir que, a dada altura, o discurso do presidente russo (que exaltou novamente a invasão à Ucrânia) foi interrompido na transmissão ao vivo na televisão estatal russa. Algo que, segundo o Kremlin, se deveu a uma "falha técnica num servidor".