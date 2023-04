Para mais tarde recordar: Trincão mostra bola do hat trick assinada pelos jogadores do Sporting

Francisco Trincão foi o grande destaque da vitória do Sporting sobre o Casa Pia (4-3) , deste domingo, no Jamor. O extremo dos leões apontou o primeiro hat trick da carreira e já hoje, nas redes sociais, partilhou uma imagem das chuteiras que utilizou na partida e da bola do jogo, assinada pelos jogadores da equipa de Rúben Amorim. (: Instagram/Francisco Trincão)