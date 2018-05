Para Morata não há dúvida sobre "o melhor do mundo"

O futebolista espanhol Álvaro Morata publicou esta quinta-feira uma imagem ao lado da mulher, Alice Campello, grávida. Prestes a ser pai pela primeira vez o avançado de 25 anos não tem dúvidas: "O melhor do mundo está para chegar!", escreveu no Instagram, elogiando a mulher - "a mamã mais bonita do mundo", referiu ainda o futebolista do Chelsea, que ontem foi 'apanhado' em Milão acompanhado pelo seu representante e o diretor desportivo da Juventus.