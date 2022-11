Para nunca mais esquecer: jogadores do Dumiense receberam prenda especial após jogo com o Famalicão

O Famalicão bateu, esta quarta-feira, o Dumiense (4-1) na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal e, no final do jogo, deixou uma lembrança a Totas, Rashid, Rafa, Rui Costa e Leiras, jogadores da equipa do Campeonato de Portugal, naturais do concelho de Famalicão. "Que homenagem magnífica! Ontem, os nossos lobos Totas, Rashid, Rafa, Rui Costa e Leiras, naturais do concelho de Famalicão, receberam uma lembrança no final do jogo. Em nome dos nossos atletas, queremos agradecer ao FC Famalicão por este momento. Só está ao nível dos grandes clubes!", escreveu o Dumiense nas redes sociais, numa publicação onde mostra os atletas com as camisolas que receberam. (: Facebook/Dumiense)