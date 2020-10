Zlatan Ibrahimovic celebra este sábado 39 anos e, claro está, tem direito aos seus mimos... e luxos. "Parabéns ao Zlatan", escreveu na legenda da fotografia que partilhou nas redes sociais na qual se via um carro novo. Claro que os fãs do jogador sueco não evitaram logo as brincadeiras [Fotos Twitter]