«Parabéns campeões»: jogadores do Sporting preparam dérbi com mensagem especial

O Sporting já prepara o dérbi com o Benfica, agendado para sábado (18h00), a contar para a penúltima jornada da Liga NOS. A equipa orientada por Rúben Amorim não contou com a participação de Pedro Porro, Bruno Tabata e Tiago Tomás, que estiveram entregues ao departamento médico do clube. "Parabéns campeões" era a mensagem que surgia 'pintada' no relvado. [Imagens: Sporting]