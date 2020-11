Parece uma imagem de uma realidade alternativa: jogo na Austrália com 50 mil nas bancadas

O Mundo parece estar efetivamente em fases diferentes no que à abordagem da Covid-19 diz respeito. Enquanto que por cá - e pela grande maioria dos países ocidentais - os espectáculos desportivos seguem sem a presença de público, esta madrugada na Austrália um encontro râguebi contou com as bancadas do Suncorp Stadium praticamente lotadas. O encontro em causa era o terceiro da edição deste ano do State of Origin, entre New South Wales Blues e Queensland Maroons. Este terá sido o evento desportivo com maior número de adeptos presentes nas bancadas desde que a Covid-19 entrou nas nossas vidas. (Fotos: Getty Images)