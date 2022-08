Paredes de Coura 2022: IDLES sobem ao trono!

O segundo dia do Festival Paredes de Coura ficou claramente marcado pela atuação dos IDLES. O concerto da banda de Bristol vai ficar gravado para memória futura, candidatando-se claramente a um dos melhores da história do 'Couraíso'. Pelo palco principal, passaram ainda os BadBadNotGood e os Beach House, com uma legião bem considerável de fãs, enquanto no palco secundário destacaram-se as atuações dos barcelenses Gator, The Alligator, Porridge Radio, Indigo de Souza, The Murder Capital e Viagra Boys. [Créditos: Carlos Gonçalves]