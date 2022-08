Paredes de Coura 2022: provavelmente... a melhor edição de sempre!

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Festival Paredes de Coura 2022 fecha hoje com a atuação dos icónicos Pixies. A organização já fez o balanço desta edição que catalogou como "provavelmente a melhor de sempre" e que juntou cerca de 120 mil pessoas entre o recinto do festival e o tradicional 'Sobe à Vila' durante uma semana. Entretanto, já foram divulgadas as datas da edição de 2023 que decorre entre os dias 16 e 19 de agosto. (fotos: Carlos Gonçalves)