April Ivy, namorada de Rúben Dias, partilhou no Instagram fotografias de uma "noite de diversão com a melhor companhia" ao lado de Patrícia Mamona. Ora, a atleta do Sporting não deixou de comentar a publicação da cantora. "Buhhh tu és muito linda pa! Deste-me um 10 a 0 com esse look de arrasar! Mas calma que da próxima vez preparo-me para estar ao nivel! Me aguarda...", escreveu. "Qual 10 a zero??? És linda", ripostou April Ivy.