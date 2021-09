Patrícia Mamona foi de férias e fãs não deixaram passar nada

Terminada a época da Liga Diamante em quarto lugar no triplo salto, Patrícia Mamona escolheu as ilhas Baleares para gozar os últimos dias de estio. Longe da borrasca que se abateu esta semana sobre o nosso país, a atleta foi fotografada a apanhar banhos de sol na praia de Cala Mitjana, na ilha Menorca. Os seus seguidores é que não se cansaram de aplaudir e houve quem arriscasse as piadas: "Imagino que quando vai à água dê um salto e fique logo fora de pé não?", pode ler-se [Fotos Instagram Patrícia Mamona]