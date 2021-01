Patrícia Mamona recebe o "Sr. Confinamento" ao estilo Baywatch

Patrícia Mamona reagiu com algum humor nas redes sociais ao novo confinamento a que todos seremos sujeitos, com vista a controlar os contágios da covid-19. "Cara que fazes quando vês o Sr. Confinamento a aproximar-se... (Foi bom um pouco de liberdade mas temos que fazer isto outra vez)", escreveu a atleta do Sporting, partilhando uma foto na praia, ao estilo Baywatch.