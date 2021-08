Está assegurada a segunda medalha para Portugal! Patrícia Mamona conquista a prata no triplo salto, com um histórico registo acima dos 15 metros. Sensacional! A portuguesa acaba com 14,97. Num só concurso, Patrícia Mamona melhora o seu recorde nacional em três dos seis saltos (noutro fez a mesma marca). Incrível!