Figura histórica do Paris SG, o português Pauleta foi homenageado este domingo pelo emblema da capital francesa antes do apito inicial do duelo com o Marselha. Para lá do do antigo internacional luso - que recebeu das mãos de Nasser Al-Khelaïfi um troféu especial -, foi ainda homenageada Marie-Antoinette Oda Katoto, a melhor marcadora da história do clube.