Paulo Gonçalves, uma vida dedicada ao todo-o-terreno

O piloto português Paulo Gonçalves morreu aos 40 anos, durante uma etapa do Dakar, prova que sonhava vencer. "Sou um privilegiado pois, estando à partida da próxima edição, alinho na prova em três continentes diferentes. Fiz os dois últimos em África e dez dos 11 que se disputaram na América do Sul", afirmara em abril do ano passado, quando se juntou à equipa Hero Motorsports. 'Speedy' Gonçalves, como era conhecido, começou a sua carreira em 1991, tendo sido campeão do mundo de todo-o-terreno em 2013, depois de ter conquistado muitos títulos nacionais. O piloto português, que participava pela 13.ª na mítica prova de todo-o-terreno, foi 2.º classificado no Dakar em 2015.