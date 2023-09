Paulo Lopo e Pinto da Costa partilharam telemóvel para ver as imagens do penálti revertido pelo VAR

Paulo Lopo e Pinto da Costa, presidentes de Estrela da Amadora e FC Porto, 'partilharam' um telemóvel para assistirem às imagens do lance entre Pepe e Léo Jabá no interior da grande área portista, logo aos 4 minutos de jogo. Num primeiro momento, o árbitro João Pinheiro assinalou penálti, mas depois reverteu a sua decisão quando viu as imagens com recurso ao videoárbitro. [Frames: Sport TV]