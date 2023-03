Paulo Sérgio envolveu-se num bate-boca aceso com adepto da própria equipa: treinador do Portimonense teve de ser agarrado

Paulo Sérgio garante ter sido ofendido por um adepto do Portimonense durante o encontro com o Vizela, que findou com uma derrota caseira (0-1), e respondeu após o apito final, sob o olhar atento da PSP e da segurança privada que acompanhou o encontro da 25ª jornada da Liga Bwin. O treinador dos algarvios não gostou do que ouviu, foi agarrado por membros da equipa técnica e da segurança, explicando que face à forma como tudo sucedeu a questão pode não ter terminado. Houve um adepto que, particularmente, gritava mais do que os outros e me ofendia. Tem todo o direito de gritar para me mandar embora. Agora para me ofender, nos olhos, tem de ter um pouco de cuidado, porque a gente amanhã cruza-se aí e depois pode dar mau resultado", vincou Paulo Sérgio. [Imagens: Sport TV]