Payet saiu lesionado e a chorar na final da Liga Europa

Payet, capitão do Marselha, lesionou-se na final da Liga Europa diante do Atlético Madrid e foi obrigado a sair do jogo aos 32 minutos. O jogador não aguentou as lágrimas e foi consolado pelos colegas e equipa, bem como por Griezmann. Recorde-se que o médio viveu uma situação parecida na final do Euro'2016... mas no papel inverso, quando lesionou Cristiano Ronaldo, que acabaria por deixar o campo com problemas no joelho direito.