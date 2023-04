Pedro Pichardo homenageado pelo Comité Olímpico em Setúbal

Pedro Pablo Pichardo, campeão olímpico de triplo salto em Tóquio'2020, foi esta sexta-feira homenageado pelo Comité Olímpico de Portugal (COP) em Setúbal pela conquista por Portugal nos Jogos Olímpicos de verão disputados no Japão. O atleta do Benfica recebeu das mãos do vereador do Desporto da Câmara Municipal de Setúbal, Pedro Pina, uma obra de arte como forma de reconhecimento pelo título olímpico alcançado em 5 de agosto de 2021 com um salto de 17,98 metros. [Imagens: Câmara Municipal de Setúbal]