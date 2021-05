Pedro Porro foi obrigado a sair aos 16 minutos por lesão. O lateral-direito espanhol dos leões tentou rematar à baliza do Boavista, mas acabou por lesionar-se no momento do remate, obrigando Rúben Amorim a fazer a primeira alteração da partida. Entrou João Pereira para o lugar do internacional espanhol. [Fotos: Paulo Calado]