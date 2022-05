Pedro Proença entregou mini taça de campeão a Sérgio Conceição e Pinto da Costa

Depois de ter entregue ontem, ainda no estádio do Dragão, uma mini taça de campeão a Sérgio Conceição, treinador que levou o FC Porto à conquista do 30.º título nacional, Pedro Proença fez questão de entregar este domingo também um mini troféu a Pinto da Costa. A distinção entregue ao líder máximo dos dragões trata-se do primeiro exemplar de uma edição limitada. Também António Silva Campos, presidente do Rio Ave, e Miguel Machado, Presidente Executivo da Sabseg, receberam hoje um mini troféu pela conquista do título por parte dos vila-condenses na 2.ª Liga. [Imagens: Liga Portugal]