Pedro Proença inaugurou esta terça-feira a primeira loja física da Liga Portugal, onde a partir de agora estarão disponíveis os material desportivos oficiais dos clubes da Liga bwin, da Liga SABSEG e da Fundação do Futebol-Liga Portugal, assim como a bola oficial das competições da Liga Portugal. O espaço é composto por 32m² e está localizado no piso 0 do MAR Shopping, em Matosinhos. Na cerimónia de inauguração estiveram presentes Helton e Ricardo Rocha, como Embaixadores da Liga. (Fotos: José Gageiro)