Penacova recebeu os craques do trail num Nacional há muito esperado

Dário Moitoso e Inês Marques revalidaram no passado domingo (dia 10 de outubro) o título de campeões nacionais de trail, ao vencerem as respetivas provas no Penacova Trail do Centro, uma das primeiras provas de topo do trail nacional disputadas no pós-confinamento, que como vem sendo habitual deu aos amantes da modalidade imagens para mais tarde recordar. Para lá da prova que definiu o título nacional, de 30 quilómetros, correram-se ainda outras duas, com vitórias para Guilherme Lourenço e Virgínia Pereira nos 43 quilómetros, e para Rui Figueiredo e Ana Domingues nos 17. (Fotos: organização)