Pepe e Palhinha no último treino da Seleção antes do jogo com o Azerbaijão

A Seleção Nacional portuguesa realizou esta segunda-feira a primeira sessão de treinos em Baku, no Azerbaijão, onde esta terça-feira irá disputar mais uma partida a contar para a fase de qualificação europeia para o Mundial'2022. Pepe e Palhinha, dupla que falhou o duelo particular com Qatar, esteve presente no relvado juntamente com o resto do plantel. [Imagens: Vítor Chi]