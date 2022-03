Pepe na comitiva do FC Porto que viajou para Lyon

Sérgio Conceição convocou 23 jogadores para Lyon, entre eles Pepe, defesa-central que, no jogo da 1.ª mão, sofreu um corte no olho, vendo-se obrigado a ser submetido a cirurgia e a falhar o encontro diante do Tondela. O capitão dos dragões está, assim, de regresso às opções, sendo 'reforço' para o ataque portista à reviravolta na eliminatória. De volta a convocatórias europeias está também Wendell, que não entrava nas contas na UEFA desde o jogo frente ao Atl. Madrid, no qual foi expulso.