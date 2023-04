Perdeu a cabeça e acabou expulso: a agressão de Doucouré a Kane no Everton-Tottenham

Aos 58 minutos do Everton-Tottenham , Abdoulaye Doucouré agrediu Harry Kane e acabou expulso com vermelho direto, deixando os toffees reduzidos a dez jogadores. O internacional inglês empurrou Demarai Gray e disputou depois a bola com o médio do Everton que, após ver Kane puxar-lhe a camisola, deu-lhe uma chapada, a qual fez o avançado cair no relvado. Este lance valeu ainda um cartão amarelo ao jogador do Tottenham. [Reuters]