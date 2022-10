Pierre Gasly e Kika Cerqueira Gomes 'apanhados' juntos em Paris

Apesar de ainda não terem assumido publicamente a relação, Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1 da AlphaTauri, e Kika Cerqueira Gomes, modelo portuguesa, voltaram a ser 'apanhados' juntos, desta feita em Paris, nas bancadas do Parque dos Príncipes a assistir ao PSG-Marselha (1-0) do passado domingo, dia 16. Ao que tudo indica, Gasly e Kika terão estado juntos também na cerimónia da Bola de Ouro. O gaulês publicou uma fotografia na gala, no mesmo dia em que a filha de Maria Cerqueira Gomes partilhou imagens pela capital francesa. (: Getty Images, Instagram)