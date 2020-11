Piloto luso-suíço exibe com orgulho as cores nacionais no GP de Portugal

O nome de Jason Dupasquier pouco dirá aos portugueses, mas a verdade é que o piloto suíço de Moto3, da equipa CarXpert PruestelGP, tem raízes lusas. Por isso, na hora de se apresentar no Grande Prémio de Portugal, não deixou de as assinalar, com um capacete especial que tem feito furor. "Para mostrar as minhas duas nacionalidades. Neste capacete está representada a minha região de Gruyère, com o queijo, as flores, o castelo, o chocolate... E também é para mostrar algumas das especialidades desde simpático e lindíssimo país, como os mosaicos, o mar, as vinhas, a ponte e o elétrico de Lisboa", justificou o piloto de 19 anos.