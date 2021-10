Pilotos de Fórmula 1 conheceram antigas estrelas da NBA Chris Bosh e Dikembe Mutombo

O Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1 disputa-se este fim de semana em Austin, no Texas. Recém-chegados à cidade norte-americana, os pilotos tiveram esta sexta-feira um dia 'diferente' com várias atividades no Circuito das Américas, a começar por um jogo de basquetebol com as antigas figuras da NBA Chris Bosh e Dikembe Mutombo. [Imagens: Reuters e Action Images]