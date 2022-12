Pilotos e equipas já estão reunidos: as melhores imagens do 1.º dia de concentração para o Dakar'2023

A menos de dois dias de arrancar o prólogo, o Dakar'2023 já começa a ganhar vida com a chegada das equipas e pilotos para a prova que iniciará no último dia do ano e se prolongará até 15 de janeiro. Eis as melhores imagens do primeiro dia de concentração das equipas, com reunião dos pilotos e mecânicos e as fotos 'da praxe' à chegada. [Imagens: Dakar Rally/Twitter]