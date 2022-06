Pinto da Costa recebeu galardão em Gaia e conversou com Fernando Madureira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Pinto da Costa foi esta segunda-feira considerado cidadão honorário de Vila Nova de Gaia, recebendo a distinção das mãos do presidente Eduardo Vítor Rodrigues. O músico Rui Reininho também foi homenageado. Na cerimónia, o presidente do FC Porto surgiu a conversar com Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, claque portista. [Imagens: José Gageiro/Movephoto]