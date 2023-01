Piqué partilha primeira foto ao lado da nova namorada

Gerard Piqué partilhou nas redes sociais uma foto ao lado da nova namorada, Clara Chía, a mulher que substituiu Shakira na vida do antigo central do Barcelona. A relação tem já alguns meses mas só agora o ex-jogador deu conta dela nas redes sociais. Já Clara Chía, que na nova música de Shakira, abriu ao público a sia conta de Instagram e partilhou outras imagens do casal. (Fotos Instagram)