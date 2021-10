Antes da partida contra o Sp. Braga, na próxima segunda-feira, o plantel do Gil Vicente dirigiu-se à Escola Secundária Alcaides de Faria, onde aproveitou para confraternizar com alguns adeptos e simpatizantes mais novos do clube de Barcelos.



Esta já não é a primeira vez que o emblema gilista promove a cultura local e a ligação dos elementos de Ricardo Soares com a cidade e a população, com a última vez a ser uma visita ao Parque Natural Diverlanhoso. [Imagens: Gil Vicente]