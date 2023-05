Plantel do Nacional anima escola de São Vicente

Uma comitiva do Nacional,deslocou-se à Escola Secundária Dona Lucinda Andrade, em São Vicente, tendo passado uma tarde bem divertida e de interação com os alunos daquele estabelecimento de ensino da costa norte da ilha da Madeira. Rúben Ismael, Carlos Daniel. Clayton e Dudu, foram respondendo às curiosidades dos alunos e seguiu-se depois um animado jogo de futebol entre os alunos e os futebolistas alvinegros. No final, foram muitos os autógrafos e a comitiva deixou também algumas lembranças: um cachecol e livros dos "Mágicos da Choupana" e "Álbum do Centenário". Estas ofertas estarão visíveis na Biblioteca da escola.

Inserido ainda nas comemorações alusivas ao Dia da Mãe, todos os alunos, funcionários e docentes daquele estabelecimento e ensino foram convidados a assistir ao vivo ao embate Nacional-Farense, marcado para domingo às 11 horas, no Estádio da Madeira, em partida referente à 32ª jornada da Liga Sabseg.