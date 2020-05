Plantel do Tondela voltou aos treinos nos relvados do Estádio João Cardoso

O plantel do Tondela regressou terça-feira ao trabalho presencial no relvado depois da paragem devido à pandemia da covid-19. Os jogadores chegaram ao Estádio João Cardoso já equipados e com máscara, foram sujeitos a controlo de temperatura e treinaram em vários grupos no relvado principal e no campo de treinos do complexo. Já o técnico Natxo González não abdicou do uso máscara durante toda a sessão.