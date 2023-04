Plantel profissional do Rio Ave em convívio com jovens

O fecho da primeira semana do Campo de Férias no Rio Ave, evento destinado a crianças e jovens entre os quatro e os 14 anos, realizou-se ontem no relvado principal do recinto da equipa de Vila do Conde com todos os jovens envolvidos na iniciativa a assistirem ao treino da equipa principal e a conviverem com os jogadores no final da sessão para a habitual caça aos autógrafos e fotografias.