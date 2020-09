Pogacar para a história do Tour: as imagens da festa no pódio final em Paris

O esloveno Tadej Pogacar confirmou este domingo a vitória na Volta a França em bicicleta. O corredor da UAE Emirates, que no sábado havia assumido o 1.º lugar da classificação geral, após o contrarrelógio, subiu ao lugar mais alto do pódio nesta 107.ª edição da corrida e leva para casa três camisolas, igualando o feito do belga Eddy Merckx, considerado o melhor ciclista de todos os tempos, em 1969. Além da 'amarela', Pogacar arrebatou ainda a branca com bolas vermelhas (montanha) e a branca (juventude). Só escapou mesmo a verde, símbolo do líder dos pontos, que acabou no corpo de Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep), que venceu a 21.ª e última etapa, com chegada aos Campos Elísios, em Paris. [Imagens: Reuters]