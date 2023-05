Pogba foi titular pela primeira em mais de um ano, lesionou-se a fazer um cruzamento e saiu... em lágrimas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Pogba continua sem vida fácil na Juventus. O médio foi, este domingo, titular num jogo pela primeira vez desde abril do ano passado e, aos 24 minutos, saiu lesionado - e em lágrimas - após ficar muito queixoso na sequência de um cruzamento para a grande área. Veja as imagens do momento. (Imagens: Reuters, Action Images)