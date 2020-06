Paul Pogba foi mandado parar pela polícia quando seguia ao volante do seu Rolls-Royce, em Manchester, e viu os agentes apreenderem-lhe o luxuoso carro. Tudo porque o veículo circulava em território britânico com matrícula francesa. O Aquela Máquina dá-nos a conhecer a coleção de carros milionária do futebolista. O jogador do Manchester United é um dos mais bem pagos do futebol atual e isso permite-lhe, entre outros luxos, ter uma garagem milionária, onde não faltam automóveis exclusivos e arrojados, bem à sua imagem.