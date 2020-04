Polémica em Espanha com blazer de Pablo Iglesias

O debate de quinta-feira no parlamento espanhol sobre a prorrogação do estado de emergência continua a dar que falar não só pelas duras críticas da oposição, que fez uma comparação com os números registados em Portugal , mas também agora por causa do blazer de Pablo Iglesias. Apesar de ser um feroz crítico da política da Inditex, apresentou-se com um comprado na Zara. Houve quem visse a etiqueta e a polémica estalou.