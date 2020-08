O Paris SG celebra esta quarta-feira o seu 50.º aniversário e nas redes sociais assinalou a data com uma montagem na qual mostra alguns dos principais nomes do clube. Nela entra o português Pauleta, o terceiro melhor marcador da história, tal como o segundo (Zlatan Ibrahimovic) ou o quarto (Dominique Rocheteau). Quem está em falta é mesmo o primeiro nesse particular, o avançado uruguaio Edinson Cavani, algo que levou mesmo a duras críticas nas redes sociais. Houve até quem tenha apelidado o clube da capital de "ingrato" e outros que tenham optado por criar montagens alternativas...