Ivana Icardi está confirmada como participante do novo reality show italiano, 'Sobreviventes 2020'. A irmã de Mauro Icardi já no ano passado participou no 'Big Brother' , onde protagonizou várias polémicas ao falar constantemente mal do irmão e da família. Na altura, Wanda Nara fartou-se das críticas de que era alvo e processou a cunhada por difamação